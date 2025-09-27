لقطات من مباراة منتخب مصر واليابان في كأس العالم للشباب

خسر منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-0 أمام اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2025.

وأقيمت مباراة مصر واليابان، على ملعب تشيلي الوطني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

هدف اليابان الأول جاء في الدقيقة 29 من ركلة جزاء عن طريق ريون إيشيهارا.

بينما أضاف هيساتسوجو إيشي، الهدف الثاني في الدقيقة 51، من تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت المباراة تراجع أداء منتخب مصر، خاصة على المستوى الهجومي، حيث لم نهدد مرمى اليابان سوى إلا على فترات متباعدة من اللقاء.

على الجانب الآخر منتخب اليابان، كان دائم تهديد مرمى منتخب مصر، خاصة في التحولات الهجومية والتصويبات من خارج منطقة الجزاء.

تفوق ياباني أمام مصر

ويستمر تفوق اليابان على منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للشباب، حيث إن هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين وفاز بهما اليابان، إذ أن الأولى كانت في بطولة 2003.

ويلاقي منتخب مصر، نظيره نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 30 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.