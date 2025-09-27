المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بداية معقدة.. منتخب الشباب يخسر أمام اليابان في كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:57 ص 28/09/2025
خسر منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-0 أمام اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2025.

وأقيمت مباراة مصر واليابان، على ملعب تشيلي الوطني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

هدف اليابان الأول جاء في الدقيقة 29 من ركلة جزاء عن طريق ريون إيشيهارا.

بينما أضاف هيساتسوجو إيشي، الهدف الثاني في الدقيقة 51، من تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت المباراة تراجع أداء منتخب مصر، خاصة على المستوى الهجومي، حيث لم نهدد مرمى اليابان سوى إلا على فترات متباعدة من اللقاء.

على الجانب الآخر منتخب اليابان، كان دائم تهديد مرمى منتخب مصر، خاصة في التحولات الهجومية والتصويبات من خارج منطقة الجزاء.

تفوق ياباني أمام مصر

ويستمر تفوق اليابان على منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للشباب، حيث إن هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين وفاز بهما اليابان، إذ أن الأولى كانت في بطولة 2003.

ويلاقي منتخب مصر، نظيره نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 30 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.

منتخب الشباب اليابان كأس العالم للشباب

