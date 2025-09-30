خسر منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-0 أمام اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2025.

وأقيمت مباراة مصر واليابان، على ملعب تشيلي الوطني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب الشباب القادمة

ويلاقي منتخب مصر، نظيره نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأصبحت مهمة منتخب مصر معقدة، بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الأولى.

ويتعين على منتخب الشباب الفوز في المباراتين القادمتين، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل بكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.