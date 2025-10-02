المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 13
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. إقامة كأس العالم للشباب 2027 في أذربيجان وأوزبكستان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:54 م 02/10/2025
كأس العالم للشباب

كأس العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إقامة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2027 في أذربيجان وأوزبكستان.

مجلس فيفا يصدر قراراته

واجتمع مجلس فيفا، بقيادة جياني إنفانتينو، مساء اليوم الخميس، لاتخاذ عددًا من القرارات.

ويقام كأس العالم 2027، في أذربيجان، وأوزبكستان بملف مشترك.

كما قرر مجلس فيفا استضافة لندن للمرحلة النهائية من كأس أبطال السيدات 2026 لتقام خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير.

كما تمت إضافة مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات العام المقبل، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026، إلى تقويم المباريات الدولية للسيدات.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للشباب، في تشيلي بمشاركة منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وقال رئيس الفيفا: "ستؤدي اللجان الدائمة الجديدة إلى تعزيز مشاركة اتحاداتنا الأعضاء والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى في عمليات صنع القرار، وزيادة تمثيل المرأة، وتركيز الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الصلة بكرة القدم".

وأضاف: "بمعنى آخر، سيكون الفيفا أكثر جاهزية لمواجهة المستقبل".

كأس العالم للشباب فيفا الاتحاد الدولي إنفانتينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    20
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg