أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إقامة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2027 في أذربيجان وأوزبكستان.

مجلس فيفا يصدر قراراته

واجتمع مجلس فيفا، بقيادة جياني إنفانتينو، مساء اليوم الخميس، لاتخاذ عددًا من القرارات.

ويقام كأس العالم 2027، في أذربيجان، وأوزبكستان بملف مشترك.

كما قرر مجلس فيفا استضافة لندن للمرحلة النهائية من كأس أبطال السيدات 2026 لتقام خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير.

كما تمت إضافة مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات العام المقبل، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026، إلى تقويم المباريات الدولية للسيدات.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للشباب، في تشيلي بمشاركة منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وقال رئيس الفيفا: "ستؤدي اللجان الدائمة الجديدة إلى تعزيز مشاركة اتحاداتنا الأعضاء والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى في عمليات صنع القرار، وزيادة تمثيل المرأة، وتركيز الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الصلة بكرة القدم".

وأضاف: "بمعنى آخر، سيكون الفيفا أكثر جاهزية لمواجهة المستقبل".