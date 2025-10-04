زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراتي المغرب ضد المكسيك، والبرازيل أمام إسبانيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي.

أحداث المباراتين

المغرب ضد المكسيك

بداية اللقاء

تعادل سلبي مع الدقيقة 30 وغياب الخطورة عن المرميين.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

المكسيك تفاجئ المغرب بالهدف الأول، عن طريق جيلبرتو مورا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

البرازيل أمام إسبانيا

بداية اللقاء

تعادل سلبي بعد مرور 30 دقيقة، وتفوق لمنتخب إسبانيا على صعيد الاستحواذ والتسديدات.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

إسبانيا تخطف التقدم بهدف مبكر مع انطلاق أحداث الشوط الثاني، عن طريق المهاجم إيكر برافو في الدقيقة 47.

حظوظ مصر في كأس العالم للشباب

ويختتم منتخب المغرب مبارياته في لقاءات المجموعة الثالثة، بمواجهة المكسيك، بعدما ضمن التأهل للدور المقبل في الصدارة، عقب انتصاره على إسبانيا والبرازيل في أول جولتين.

ويحتل منتخب المكسيك المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يتساوي منتخبي البرازيل وإسبانيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتراقب الجماهير المصرية مباراتي اليوم، في ظل بقاء حظوظ منتخب مصر للشباب في التأهل للدور المقبل، عقب الانتصار أمس على تشيلي بنتيجة 2-1.

ويحتاج منتخب مصر إلى عدم فوز المكسيك على المغرب، بالإضافة إلى انتصار البرازيل أو إسبانيا، أو تعادل المكسيك مع المغرب، ولكن مع تعادل البرازيل ضد إسبانيا.

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، في المجموعة الأولى، بقيادة مدربه أسامة نبيه، بفارق البطاقات الصفراء، خلف منتخب تشيلي صاحب الأرض.