ودع المنتخبان النيجيري والجنوب أفريقي منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا من ثمن النهائي، لتنحصر آمال القارة السمراء في المغرب فقط.

والتقى منتخب جنوب أفريقيا بكولومبيا في مباراة أقيمت في نفس توقيت لقاء الأرجنتين ونيجيريا ضمن دور الـ16 من منافسات كأس العالم.

نيجيريا وجنوب أفريقيا تودعان

تلقى منتخب نيجيريا هزيمة قاسية أمام الأرجنتين، برباعية نظيفة، بعد أن استقبلت شباكه هدفين في كل شوط، من توقيع ساركو وكاريزو (سجل ثنائية) وسيلفيتي في الدقائق 2 و23 و53 و66 على الترتيب.

وفي المباراة الأخرى، تقدم منتخب كولومبيا في الدقيقة 7 ثم تعادلت جنوب أفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 51 قبل أن تتلقى هدفين في الدقيقتين 63 و90+6، لتخسر بثلاثة أهداف لهدف.

أمل أفريقيا في كأس العالم

شهدت منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا مشاركة 4 منتخبات أفريقية.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور المجموعات بعد أن حل ثالثًا في الترتيب، بينما توقفت مغامرة نيجيريا وجنوب أفريقيا عند دور الـ16، في الوقت الذي ما زال خلاله المغرب في المنافسة.

ويلتقي المغرب بكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم، في مباراة يملك خلالها المنتخب الأفريقي أفضلية فنية.