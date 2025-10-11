المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسامة نبيه: لست مدربا فاشلا.. وودعنا كأس العالم للشباب باللائحة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:53 م 11/10/2025
أسامة نبيه

أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب

دافع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن نفسه رغم إخفاقه في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

وودع منتخب مصر للشباب من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بعدما تلقى خسارتين أمام اليابان ونيوزيلندا والفوز على تشيلي.

نبيه: أرفض اتهامي بالإخفاق

وقال نبيه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أرفض اتهامي بالإخفاق مع منتخب الشباب شكلًا وموضوعًا، وما حدث عدم توفيق، لأن الإخفاق هو أن تخسر كل مبارياتك في البطولة وتخرج صفر اليدين".

وأضاف: "ما حدث أمام اليابان هو حمى البداية وهذا وضع طبيعي لأننا نلعب في كأس العالم".

وأكمل: "أمام نيوزيلندا استحواذنا كان 70 مقابل 30 ولم يكن التوفيق من نصيبنا وخسرنا المباراة".

وتابع: "دخلنا مباراة تشيلي وهم أصحاب الأرض والجمهور من أجل الفوز، وحققنا ذلك بالفعل وسط 60 ألف متفرج، واللاعبون لم يروا من قبل هذا الحضور الجماهيري، كما أن خبرتهم لا ترتقي لهذا المستوى من الحضور بهذا الحجم، وكسبنا 2-1 ولم نتأهل".

مدرب منتخب مصر للشباب: خرجنا من المونديال باللائحة

واستكمل مدرب منتخب مصر للشباب: "لم نجهل اللوائح وكنا نعرف جيدًا أن الإنذارات سيكون لها تأثير قوي جدًا".

وعاد نبيه ليؤكد: "خروجنا من كأس العالم ليس إخفاقًا وإنما خرجنا من البطولة باللائحة، ويمكنني القول إن ما حدث هو سوء توفيق".

وواصل: "أداء المنتخب كان مقنعًا والأداء كان يتطور من لقاء نيوزيلندا".

وأتم: "لست مدربا فاشلا، لدي تاريخ وسيرة ذاتية، والتاريخ يقول إنني وصلت مع منتخب مصر إلى كأس العالم".

منتخب مصر منتخب مصر للشباب تشيلي أسامة نبيه كأس العالم تحت 20 عاما

