مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

"غير مؤهل لأن يصبح مدربًا وحديثه عن خضر ليس صحيحًا".. المحمدي ينتقد أسامة نبيه

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:18 م 12/10/2025
أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا

أحمد المحمدي

نفى أحمد المحمدي، سفير نادي أستون فيلا الإنجليزي، حديث أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، حول وجود اتجاه لرحيل عمر خضر عن فريقه في الفترة الراهنة.

ووجه المحمدي انتقادًا حادًا لمدرب منتخب الشباب، حول المستوى الذي ظهر به الفريق خلال كأس العالم في تشيلي، مؤكدًا أن النهج الذي يتبعه أسامة نبيه بعيد كل البعد عن أن يؤهله لقيادة شباب الفراعنة.

نقد أحمد المحمدي

نشر أحمد المحمدي، سفير نادي أستون فيلا، عبر حسابه: "أول خطوة لما تعيّن مدرب لأي منتخب وطني، إنك تسمع أفكاره الفنية وتفهم مشروعه للمرحلة القادمة مش كلام إنشائي ماله علاقة لا بالتدريب ولا بكرة القدم".

تابع المحمدي في منشوره: "اللي قاله أسامة نبيه بصراحة يوضح إنه بعيد تماماً عن فكر المدرب وليس مؤهل تمامًا أن يكون مدرب كره قدم".

وأتم المحمدي حديثه نافيًا حديث نبيه بشأن عمر خضر، قائلًا: "عمر خضر كان جاهز تمامًا من الناحية البدنية والذهنية لخوض كأس العالم وتصريحات أسامة نبيه عنه غير صحيحة بالمرة".

تصريحات نبيه

كان قد أدلى أسامة نبيه، مدرب منتخب الشباب، بتصريحات خلال ظهوره عبر قناة "MBC مصر 2" أوضح خلالها أن عمر خضر كان لديه مشكلة رفقة فريقه أستون فيلا بعد أن قرر النادي عرضه للبيع.

وأكد نبيه أن عمر خضر كان يعاني من مشاكل بدنية أثرت على ظهوره.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    46
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

