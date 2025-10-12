نفى أحمد المحمدي، سفير نادي أستون فيلا الإنجليزي، حديث أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، حول وجود اتجاه لرحيل عمر خضر عن فريقه في الفترة الراهنة.

ووجه المحمدي انتقادًا حادًا لمدرب منتخب الشباب، حول المستوى الذي ظهر به الفريق خلال كأس العالم في تشيلي، مؤكدًا أن النهج الذي يتبعه أسامة نبيه بعيد كل البعد عن أن يؤهله لقيادة شباب الفراعنة.

نقد أحمد المحمدي

نشر أحمد المحمدي، سفير نادي أستون فيلا، عبر حسابه: "أول خطوة لما تعيّن مدرب لأي منتخب وطني، إنك تسمع أفكاره الفنية وتفهم مشروعه للمرحلة القادمة مش كلام إنشائي ماله علاقة لا بالتدريب ولا بكرة القدم".

تابع المحمدي في منشوره: "اللي قاله أسامة نبيه بصراحة يوضح إنه بعيد تماماً عن فكر المدرب وليس مؤهل تمامًا أن يكون مدرب كره قدم".



وأتم المحمدي حديثه نافيًا حديث نبيه بشأن عمر خضر، قائلًا: "عمر خضر كان جاهز تمامًا من الناحية البدنية والذهنية لخوض كأس العالم وتصريحات أسامة نبيه عنه غير صحيحة بالمرة".

تصريحات نبيه

كان قد أدلى أسامة نبيه، مدرب منتخب الشباب، بتصريحات خلال ظهوره عبر قناة "MBC مصر 2" أوضح خلالها أن عمر خضر كان لديه مشكلة رفقة فريقه أستون فيلا بعد أن قرر النادي عرضه للبيع.

وأكد نبيه أن عمر خضر كان يعاني من مشاكل بدنية أثرت على ظهوره.