كلام فى الكورة
بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب المغرب أمام فرنسا في كأس العالم للشباب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:09 م 15/10/2025
المغرب تحت 20 عاما

منتخب المغرب للشباب

استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب، بقيادة محمد وهبي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام فرنسا، في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس العالم.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في دور نصف النهائي من كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ويستضيف اللقاء ملعب إلياس فيجيروا براندر، بمدينة فالبارايسو التشيلية.

ويسعى منتخب المغرب لمواصلة مسيرته المميزة في كأس العالم للشباب، إذ يضع أسود الأطلس أعينهم نحو بلوغ المباراة النهائية من المونديال.

تشكيل منتخب المغرب للشباب

يدخل منتخب المغرب للشباب المباراة أمام نظيره الفرنسي، بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بنشاوش

خط الدفاع: إسماعيل باعوف، فؤاد الزهواني، إسماعيل بختي، محمد طه مجني

خط الوسط: حسام الصداق، نعيم بيار، ياسين خليفي

خط الهجوم: ياسين جاسم، عثمان معمة، محمد ياسر زبيري

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

وتمكن منتخب المغرب من تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

