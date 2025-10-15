المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نصف نهائي كأس العالم للشباب.. المغرب 1-1 فرنسا.. نهاية الوقت الأصلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:50 م 15/10/2025 تعديل في 16/10/2025
احتفال لاعبو منتخب المغرب

منتخب المغرب للشباب

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم متابعة حية لمباراة منتخب المغرب أمام نظيره فرنسا، والتي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في دور نصف النهائي من كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ويستضيف اللقاء ملعب إلياس فيجيروا براندر، بمدينة فالبارايسو التشيلية.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

أحداث المباراة

أظهر منتخب المغرب قوته أمام فرنسا، مع الدقائق الأولى من المباراة التي تجمع بين الفريقين، حيث شكل أسود الأطلس خطورة واضحة على الديوك.

وظهرت خطورة منتخب المغرب في الدقيقة 12 من عمر المباراة، عن طريق عثمان معمة الذي أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجانب مرمى فرنسا.

وجاء رد منتخب فرنسا سريعًا في الدقيقة 13، حين أطلق لاعب الديوك تسديدة متقنة، نجح حارس مرمى المغرب في إبعادها ببراعة.

وتمكن منتخب المغرب من التسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة، حين تكفل ياسر الزبيري بتسديد الركلة الترجيحية التي تحصل عليها الأسود، ببراعة في شباك فرنسا بعد أن اصطدمت بحارس مرمى الديوك.

حاول منتخب فرنسا تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول، إلا أن حارس مرمى المغرب أظهر بسالته في الدفاع عن مرماه.

وبدأ منتخب فرنسا الشوط الثاني بقوة من أجل تعديل النتيجة، حتى تمكن من ذلك في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وجاء هدف فرنسا بعد أن توغل جناح الديوك من الرواق الأيمن، قبل أن يرسل تمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها لوكاس ميشيل في مرمى المغرب.

ظل التعادل الإيجابي مسيطرًا على الشوط الثاني من المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتتجه المواجهة بين المغرب وفرنسا إلى الوقت الإضافي.

 

فرنسا - شباب
فرنسا - شباب
أخبار إحصائيات
كأس العالم للشباب منتخب فرنسا منتخب المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    48
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg