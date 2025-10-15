زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم متابعة حية لمباراة منتخب المغرب أمام نظيره فرنسا، والتي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في دور نصف النهائي من كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ويستضيف اللقاء ملعب إلياس فيجيروا براندر، بمدينة فالبارايسو التشيلية.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

أحداث المباراة

أظهر منتخب المغرب قوته أمام فرنسا، مع الدقائق الأولى من المباراة التي تجمع بين الفريقين، حيث شكل أسود الأطلس خطورة واضحة على الديوك.

وظهرت خطورة منتخب المغرب في الدقيقة 12 من عمر المباراة، عن طريق عثمان معمة الذي أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجانب مرمى فرنسا.

وجاء رد منتخب فرنسا سريعًا في الدقيقة 13، حين أطلق لاعب الديوك تسديدة متقنة، نجح حارس مرمى المغرب في إبعادها ببراعة.

وتمكن منتخب المغرب من التسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة، حين تكفل ياسر الزبيري بتسديد الركلة الترجيحية التي تحصل عليها الأسود، ببراعة في شباك فرنسا بعد أن اصطدمت بحارس مرمى الديوك.

حاول منتخب فرنسا تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول، إلا أن حارس مرمى المغرب أظهر بسالته في الدفاع عن مرماه.

وبدأ منتخب فرنسا الشوط الثاني بقوة من أجل تعديل النتيجة، حتى تمكن من ذلك في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وجاء هدف فرنسا بعد أن توغل جناح الديوك من الرواق الأيمن، قبل أن يرسل تمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها لوكاس ميشيل في مرمى المغرب.

ظل التعادل الإيجابي مسيطرًا على الشوط الثاني من المباراة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتتجه المواجهة بين المغرب وفرنسا إلى الوقت الإضافي.