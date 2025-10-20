أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الأرجنتين المرتقبة في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها فجر الإثنين على ملعب "تشيلي الوطني".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار مميز في البطولة تخطى خلاله منتخب فرنسا في نصف النهائي بركلات الترجيح.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بعد أداء قوي في البطولة، إذ تأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، ثم أطاح بنيجيريا والمكسيك، قبل أن يفوز على كولومبيا في نصف النهائي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

إبراهيم جوميز في حراسة المرمى، علي معمر، إسماعيل باعوف، نعيم بيار، عثمان معما، حسام الصادق، فؤاد الزهواني، ياسين جسيم، ياسين خليفي، إسماعيل بختي، ياسين زيبيري.