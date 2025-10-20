المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب بتشيلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:24 ص 20/10/2025
المغرب

المغرب

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الأرجنتين المرتقبة في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها فجر الإثنين على ملعب "تشيلي الوطني".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار مميز في البطولة تخطى خلاله منتخب فرنسا في نصف النهائي بركلات الترجيح.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بعد أداء قوي في البطولة، إذ تأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، ثم أطاح بنيجيريا والمكسيك، قبل أن يفوز على كولومبيا في نصف النهائي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

إبراهيم جوميز في حراسة المرمى، علي معمر، إسماعيل باعوف، نعيم بيار، عثمان معما، حسام الصادق، فؤاد الزهواني، ياسين جسيم، ياسين خليفي، إسماعيل بختي، ياسين زيبيري.

Image

الأرجنتين كأس العالم المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    51
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg