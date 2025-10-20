توج النجم الصاعد المغربي عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا التي فاز بها منتخب أسود الأطلس.

وبرز الجناح المغربي في البطولة بعدما قدم أداء أكثر من رائع وساهم في 5 أهداف لأسود الأطلس بواقع 4 تمريرات حاسمة وهدف واحد.

وحصل على المركز الثاني خلف معما مواطنه هداف البطولة برصيد 5 أهداف فيما جاء الأرجنتيني ديلجادو ميلتون في المركز الثالث وزميله سانتينو باربي أفضل حارس في البطولة.

وتوج المنتخب المغربي لأول مرة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري .

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يتوج ببلقب مونديال الشباب ، منذ أن تغلبت غانا على البرازيل بركلات الترجيح في نهائي نسخة مصر عام 2009.