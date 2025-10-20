المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المغربي عثمان معما يتوج بجائرة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

04:31 ص 20/10/2025
عثمان معما

عثمان معما

توج النجم الصاعد المغربي عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا التي فاز بها منتخب أسود الأطلس.

وبرز الجناح المغربي في البطولة بعدما قدم أداء أكثر من رائع وساهم في 5 أهداف لأسود الأطلس بواقع 4 تمريرات حاسمة وهدف واحد.

وحصل على المركز الثاني خلف معما مواطنه هداف البطولة برصيد 5 أهداف فيما جاء الأرجنتيني ديلجادو ميلتون في المركز الثالث وزميله سانتينو باربي أفضل حارس في البطولة.

وتوج المنتخب المغربي لأول مرة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري .

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يتوج ببلقب مونديال الشباب ، منذ أن تغلبت غانا على البرازيل بركلات الترجيح في نهائي نسخة مصر عام 2009.

 

المغرب منتخب المغرب كاس العالم للشباب

