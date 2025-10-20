وجّه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي وقائد المنتخب الأرجنتيني الأول، رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده للشباب بعد خسارة لقب كأس العالم تحت 20 عاما.

واكتفى المنتخب الأرجنتيني للشباب بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مونديال تحت 20 عاما الذي أقيم في تشيلي، بعد خسارته أمام نظيره المغربي 0-2 فجر اليوم الإثنين في المباراة النهائية.

وكتب ميسي عبر خاصية "اليوميات" على حسابه بمنصة "إنستجرام": "أبقوا رؤوسكم مرفوعة يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة".

وأضاف: "رغم أننا كنا نتمنى جميعا أن نراكم ترفعون الكأس فإننا نفخر كل ما قدمتموه لنا".

وأتم ليو رسالته قائلا: "نفخر بمشاهدتكم تدافعون عن سماء بلادكم الزرقاء والبيضاء بكل قلوبكم".