أعرب محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس العالم للشباب، مشيراً إلى أن الفضل يعود إلى طاقمه الفني.

وكان المنتخب المغربي قد تربع على العرش العالمي، بعد فوزه بلقب المونديال على حساب المنتخب الأرجنتيني، بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وقال وهبي في تصريحات عقب التتويج باللقب: "كان لدينا طاقم خرافي، ولم أشارك من قبل في مسابقة بهذا الهدوء، لأن خلفي كان هناك طاقم رائع".

وأضاف: "لم يراودني النوم ليلا، ونزلت في الرابعة فجرا لأجدهم لا يزالون يعملون".

وتابع: "إن كنت اليوم مدربا متوجا باللقب فذلك بفضل طاقمي، لا أرى نفسي أفضل مدرب، لكنني أرى نفسي مدربا لأفضل فريق وأفضل طاقم".

وواصل: "ما ردد من أغاني الأرجنتينيين لا يزعجنا، فهذا جزء من فولكلورهم وثقافتهم الكروية، ولا نرى فيه أي مشكلة".

وأكمل: "الأهم بالنسبة لنا كان هو أن ندخل إلى الملعب ليس من أجل الرد عليهم، بل من أجل الفوز والتتويج باللقب، ونجعلهم غير قادرين على الغناء بعد نهاية المباراة".

وأتم مدرب منتخب المغرب: "بصراحة، لو خسرنا بعد كل تلك الأجواء والأغاني، لكان الأمر صعبا علينا، لكننا أثبتنا أننا نستحق هذا التتويج".