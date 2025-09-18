ودع منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة العالم بعد خسارة مدوية أمام تونس في ختام الدور الأول من البطولة المقامة حاليا في الفلبين.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره التونسي بنتيجة 0-3، في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة صالة مول أوف آسيا أرينا بمدينة باساي الفلبينية ضمن منافسات المجموعة الأولى من مونديال الطائرة.

وكان منتخب مصر يحتاج للفوز على نظيره التونسي بأي نتيجة من أجل التأهل، لكن ذلك لم يتحقق في مباراة اليوم، التي لم يظهر فيها لاعبو الفراعنة بالصورة المطلوبة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة التي خسرها منتخب مصر أمام تونس كالتالي :(25-19، 25-18، 25-22).

بينما تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد فوزه على مصر، لينتظر نتيجة مباراة الفلبين وإيران لتحديد موقفه كمتأهل أول المجموعة أو ثاني المجموعة.

ويلتقي منتخب تونس في دور الـ16 مع المتأهل من المجموعة الثامنة والتي تضم كل من البرازيل وصربيا والتشيك والصين.

بينما ينتظر منتخب مصر نتائج اليوم، ليتحدد ترتيبه الختامي في بطولة العالم بعد تحقيقه لانتصار واحد أمام إيران وخسارتين أمام الفلبين وتونس.

ملخص المباراة

الشوط الأول:

بداية حماسية من منتخب مصر وتونس ولم يتفوق أي منتخب على الأخر، حيث سيطر التعادل منذ النقطة الأولى وحتى النقطة الثامنة.

تقدمت تونس بفارق النقطتين عند النتيجة 11-9 لأول مرة في المباراة، ثم اتسع الفارق إلى فارق الـ3 نقاط عند النتيجة 14-11، مما استدعى مدرب مصر الإيطالي ماركو بونيتا لطلب وقت مستقطع.

واستفادت مصر من الوقت المستقطع، وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة عند النتيجة 14-13، لكن تونس عادت لفارق الثلاث نقاط مرة أخرى عند النتيجة 18-15.

واستمر فارق الثلاث نقاط بين المنتخبين، عند النتيجة 21-18، قبل أن يتسع إلى الـ4 نقاط عند النتيجة 23-19، مما استدعى الإيطالي بونيتا مدرب الفراعنة لطلب وقت مستقطع.

وانتهى الشوط الأول بفارق الـ6 نقاط، لصالح تونس بنتيجة 25- 19، واستفادت من قوة الضربات الساحقة وحوائط الصد لديها، وأيضا دقة الإرسالات.

الشوط الثاني

تقدم لمنتخب تونس بنتيجة 4-1، لكن منتخب مصر عاد للمباراة وقلص النتيجة إلى 5-4 بفارق النقطة الواحدة.

توقفت المباراة عند النتيجة 7-5، بعد سقوط معد الفريق التونسي خالد بن سليمان على قدمه في المباراة، لكنه أكمل المباراة مرة أخرى.

وسع منتخب تونس الفارق إلى الـ4 نقاط عند النقطة 9-5، قبل أن يتسع من جديد الفارق عند النتيجة 11-6.

وتدخل الإيطالي ماركو بونيتا مدرب منتخب مصر لطلب وقت مستقطع بعد أن اتسع الفارق إلى 6 نقاط عند النتيجة 14-8، واستمر تفوق الممنتخب التونسي عند النتيجة 18-10.

وتدخل مدرب منتخب تونس لطلب وقت مستقطع بعد أن قلص منتخب مصر الفارق إلى 5 نقاط عند النتيجة 19-14.

وانتهى الشوط الثاني بتقدم منتخب تونس بنتيجة 25-18، في شوط لما يقدم منتخبنا ما يشفع له من أداء لكي يفوز بيه، بعد سيطرة تونسية على أحداثه منذ البداية.

ولم يظهر منتخب مصر قوته في الارسالات الساحقة أو في الضربات الساحقة، وكذلك حوائط الصد التي لم تظهر بالصورة المطلوبة منها، كما أن هناك أخطاء في الاستقبال.

الشوط الثالث

بداية لمنتخب مصر أفضل من الشوط الثاني بصورة ملحوظة، ولكن ذلك لم يمنحها التفوق حيث سيطر التعادل على الشوط عند النتيجة 8-8.

وتقدم منتخب مصر لأول مرة في المباراة بفارق نقطتين عند النتيجة 10-8، لكن التفوق لم يستمر طويلا وتعادل منتخب تونس سريعا عند النتيجة 10-10.

واستمرت الندية والتنافس بين منتخب مصر وتونس وسيطر التعادل خلال مجريات الشوط عند النتيجة 16-16، ثم تقدم منتخب مصر بفارق النقطتين عند النتيجة 19-17.

وأدرك منتخب تونس التعادل عند النقطة 21-21، مما استدعى تدخل منتخب مصر ماركو بونيتا لطلب وقت مستقطع.

وكان منتخب مصر متقدم في النتيجة 21-19، لكنه خسر 4 نقاط متتالية، ليفقد التقد لصالح تونس بنتيجة 23-21.

وحافظ منتخب تونس على تقدمه الذي جاءت في الوقت الحاسم من الشوط ليحافظ عليه لينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-22.

وبالرغم من تحسن الارسال نوعا ما، لكن في أهم وقت غاب التركيز عن المنتخب سواء من خلال حوائط الصد أو الاستقبال.

وتميز لاعبي منتخب تونس دقة الارسالات مع حوائط الصد القوية بالإضافة إلى الضربات القوية.