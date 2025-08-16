أعلن نادي نام دينه الفيتنامي، تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قادمًا من قطر وذلك في صورة انتقال حر، بعد نهاية علاقته بالفريق القطري قبل أسابيع.

ورحب نادي نام دينه، الذي ينشط في الدوري الفيتنامي بلاعبه الجنوب أفريقي الوافد حديثًا، مستعرضًا مسيرته التي تضمنت العديد من المحطات في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

تاو في وداعه لجمهور الأهلي: كنت هنا لصناعة التاريخ.. واحتفلت بالحصول على 12 بطولة

نام دينه يتعاقد مع تاو

وأوضح نادي نام دينه أنه ينتهج أسلوب لعب هجومي، مشيرًا إلى أن بيرسي تاو سيصبح الإضافة الأمثل للفريق، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، كما أوضح في بيان تعاقده مع الجنوب أفريقي.

ولم يكشف نام دينه عن مدة تعاقده مع بيرسي تاو أو راتبه مع الفريق، مكتفيًا بالترحيب به واستعراض بعضًا من اللقطات المصورة له داخل أحد أروقة النادي الفيتنامي.

بعد 6 أشهر من رحيله عن الأهلي.. قطر القطري يعلن نهاية مشوار بيرسي تاو

مسيرة مميزة للجنوب أفريقي

ويملك بيرسي تاو مسيرة مميزة خلال مشواره الكروي، بداية من تواجده مع صنداونز الجنوب أفريقي، وتحقيقه للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ ناديه، مرورًا باحترافه في أوروبا قبل العودة إلى أفريقيا عبر بوابة الأهلي.

وانتقل تاو إلى برايتون الإنجليزي، قبل الرحيل على سبيل الإعارة صوب يونيون البلجيكي ومن ثم كلوب بروج وأندرلخت، ليعود بعد ذلك إلى أفريقيا عبر الأهلي.

ولمع بريق تاو رفقة الأهلي حيث نجح الجنوب أفريقي، في التتويج بالعديد من الألقاب التي تنوعت ما بين محلية وقارية، ليختتم مسيرته مع الأحمر القاهري بالتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ورحل تاو إلى قطر القطري، إلا أن اللاعب لم يستمر طويلًا رفقة النادي في تجربته الآسيوية ليرحل عن الفريق دون رسوم.