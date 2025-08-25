المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

"نشاط رياضي ضخم في الطريق".. أساطير الكرة المصرية يتألقون ببطولة كأس CIB لكرة الروندو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:40 م 25/08/2025
CIB

كأس روندو

اختتمت أمس الأحد النسخة الأولى من بطولة "كأس روندو" والتي نظمها البنك التجاري الدولي CIB مصر في الساحل الشمالي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس البنك.

ونجح الفريق الأساطير بقيادة حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في الفوز بلقب البطولة، بعد الانتصار في النهائي على فريق آخر يضم نجوم سابقين بقيادة حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتسلم غالي كأس البطولة من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وسط حضور مميز من نجوم الرياضة والكرة المصرية وكذلك عدد كبير من الفنانين.

وكان البنك التجاري الدولي CIB قرر التحول في استراتجيته للشراكة والرعاية الرياضية من رعاية لعبة الاسكواش فقط إلى رعاية كل أنواع الرياضة في مصر وأفريقيا، احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس البنك.

وخاض CIB على مدار السنوات الأخيرة مسيرة رائعة في دعم ورعاية رياضة الاسكواش في مصر، وهو ما حقق من خلاله انتشار مبهر وإنجازات كبيرة للعبة بعد تتويج المنتخبات المصرية بكأس العالم للرجال والسيدات والناشئين، وتشارك لاعبو ولاعبات مصر صدارة التصنيف العالمي وحققوا ألقاب العديد من البطولات الدولية، واحتضنت مصر برعاية CIB العديد من بطولات الاسكواش العالمية.

وتدعم الاستراتيجية الجديدة توجه البنك في دعم الرياضة بشكل كامل في مختلف اللعبات لمواصلة المجهودات في تشجيع الشباب والاستثمار في تحسين جودة أهم عناصر الحياة المجتمعية والصحة العامة في مصر وأفريقيا، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية واللاعبين المصريين.

واختتمت أمس أولى الفعاليات برعاية بطولة مبتكرة في لعبة كرة الروندو لأول مرة في العالم وهي فكرة مصرية خالصة بممارسة كرة القدم في ملعب دائري على الشاطئ الرملي بالساحل الشمالي.

وحظيت البطولة المبتكرة للروندو بمشاركة ألمع نجوم الكرة المصرية مثل حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد فضل وعماد متعب وعصام الحضري ووليد سليمان ومحمد بركات وهاني سعيد وسيد معوض وحسام عاشور وجمال حمزة وعبدالستار صبري ومحمد عبدالمنصف وأمير توفيق وآخرين وبقيادة تحكيمية للحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.

وتم اختيار النجم حسام غالي كأفضل لاعب في البطولة في حين حصل النجم جمال حمزة على لقب الهداف، وتم على هامش البطولة تكريم النجم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق على مسيرته الحافلة.

ومن المنتظر أن يواصل البنك مفاجآته في هذا القطاع قريبا بالإعلان عن المزيد من الرعايات والشراكات الرياضية في مصر وأفريقيا.

جدول مباريات اليوم

الأهلي الزمالك حسام غالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-club/2541/news/521351/-نشاط-رياضي-ضخم-في-الطريق-أساطير-الكرة-المصرية-يتألقون-ببطولة-كأس-cib-لكرة-الروندو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""نشاط رياضي ضخم في الطريق".. أساطير الكرة المصرية يتألقون ببطولة كأس CIB لكرة الروندو", "alternativeHeadline":"أساطير الكرة المصرية يتألقون في كأس CIB لكرة الروندو", "description": "اختتمت أمس الأحد النسخة الأولى من بطولة "كأس روندو" والتي نظمها البنك التجاري الدولي CIB مصر في الساحل الشمالي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس البنك. ", "articleSection": "مباريات ودية -أندية", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/22025_8_25_15_37.webp", "keywords": "الأهلي,الزمالك,حسام غالي ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-club/2541/news/521351/-نشاط-رياضي-ضخم-في-الطريق-أساطير-الكرة-المصرية-يتألقون-ببطولة-كأس-cib-لكرة-الروندو", "articleBody": "اختتمت أمس الأحد النسخة الأولى من بطولة "كأس روندو" والتي نظمها البنك التجاري الدولي CIB مصر في الساحل الشمالي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس البنك.ونجح الفريق الأساطير بقيادة حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في الفوز بلقب البطولة، بعد الانتصار في النهائي على فريق آخر يضم نجوم سابقين بقيادة حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.وتسلم غالي كأس البطولة من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وسط حضور مميز من نجوم الرياضة والكرة المصرية وكذلك عدد كبير من الفنانين.وكان البنك التجاري الدولي CIB قرر التحول في استراتجيته للشراكة والرعاية الرياضية من رعاية لعبة الاسكواش فقط إلى رعاية كل أنواع الرياضة في مصر وأفريقيا، احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس البنك.وخاض CIB على مدار السنوات الأخيرة مسيرة رائعة في دعم ورعاية رياضة الاسكواش في مصر، وهو ما حقق من خلاله انتشار مبهر وإنجازات كبيرة للعبة بعد تتويج المنتخبات المصرية بكأس العالم للرجال والسيدات والناشئين، وتشارك لاعبو ولاعبات مصر صدارة التصنيف العالمي وحققوا ألقاب العديد من البطولات الدولية، واحتضنت مصر برعاية CIB العديد من بطولات الاسكواش العالمية.وتدعم الاستراتيجية الجديدة توجه البنك في دعم الرياضة بشكل كامل في مختلف اللعبات لمواصلة المجهودات في تشجيع الشباب والاستثمار في تحسين جودة أهم عناصر الحياة المجتمعية والصحة العامة في مصر وأفريقيا، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية واللاعبين المصريين.واختتمت أمس أولى الفعاليات برعاية بطولة مبتكرة في لعبة كرة الروندو لأول مرة في العالم وهي فكرة مصرية خالصة بممارسة كرة القدم في ملعب دائري على الشاطئ الرملي بالساحل الشمالي.وحظيت البطولة المبتكرة للروندو بمشاركة ألمع نجوم الكرة المصرية مثل حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد فضل وعماد متعب وعصام الحضري ووليد سليمان ومحمد بركات وهاني سعيد وسيد معوض وحسام عاشور وجمال حمزة وعبدالستار صبري ومحمد عبدالمنصف وأمير توفيق وآخرين وبقيادة تحكيمية للحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.وتم اختيار النجم حسام غالي كأفضل لاعب في البطولة في حين حصل النجم جمال حمزة على لقب الهداف، وتم على هامش البطولة تكريم النجم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق على مسيرته الحافلة.ومن المنتظر أن يواصل البنك مفاجآته في هذا القطاع قريبا بالإعلان عن المزيد من الرعايات والشراكات الرياضية في مصر وأفريقيا.جدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/22025_8_25_15_37.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T15:40: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T15:42:10+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T15:40:00+03:00" }