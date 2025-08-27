بوسكيتس: لم أحدد موعد اعتزالي أو موقفي من إنتر ميامي

ترك اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس الباب مفتوحًا أمام أكثر من احتمال في مسيرته مع كرة القدم، سواءً بالاعتزال أو البقاء مع إنتر ميامي.

ويدافع بوسكيتس عن شعار إنتر ميامي منذ يوليو 2023، بعدما قضى 18 عامًا بين جدران برشلونة.

مصير بوسكيتس

وقال بوسكيتس في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أعلم أنني لن أعود إلى أوروبا مرة أخرى عندما انضممت إلى إنتر ميامي".

وشدد بوسكيتس على أنه قريب من التوقف عن ممارسة كرة القدم، لكنه رفض تحديد موعد لذلك.

وأضاف صاحب الـ37 عامًا: "لا يوجد أي شيء جديد بشأن تجديد عقدي مع إنتر ميامي أو بشأن اعتزال كرة القدم، وعندما يكون هناك جديد، سأعلنه".

وعما يشعر به بدنيًا، أكمل بوسكيتس: "أنا بخير.. لحسن الحظ الإصابات لا تؤثر، والمدربون يثقون بي دائمًا".

وواصل تصريحاته: "قلت دائمًا إنني أردت أن أرحل عن برشلونة بشكل جيد، وفعلت ذلك بعد تحقيق الألقاب.. عندما يحين الوقت للإعلان عن قراري سأفعل، وما زال لدي الكثير لأقيمه أولًا".

ولعب بوسكيتس 98 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع إنتر ميامي، ليسجل هدفًا ويصنع 14 آخر.