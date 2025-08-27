المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بوسكيتس: لم أحدد موعد اعتزالي أو موقفي من إنتر ميامي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:56 ص 27/08/2025
بوسكيتس

بوسكيتس بقميص إنتر ميامي

ترك اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس الباب مفتوحًا أمام أكثر من احتمال في مسيرته مع كرة القدم، سواءً بالاعتزال أو البقاء مع إنتر ميامي.

ويدافع بوسكيتس عن شعار إنتر ميامي منذ يوليو 2023، بعدما قضى 18 عامًا بين جدران برشلونة.

مصير بوسكيتس

وقال بوسكيتس في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أعلم أنني لن أعود إلى أوروبا مرة أخرى عندما انضممت إلى إنتر ميامي".

وشدد بوسكيتس على أنه قريب من التوقف عن ممارسة كرة القدم، لكنه رفض تحديد موعد لذلك.

وأضاف صاحب الـ37 عامًا: "لا يوجد أي شيء جديد بشأن تجديد عقدي مع إنتر ميامي أو بشأن اعتزال كرة القدم، وعندما يكون هناك جديد، سأعلنه".

وعما يشعر به بدنيًا، أكمل بوسكيتس: "أنا بخير.. لحسن الحظ الإصابات لا تؤثر، والمدربون يثقون بي دائمًا".

وواصل تصريحاته: "قلت دائمًا إنني أردت أن أرحل عن برشلونة بشكل جيد، وفعلت ذلك بعد تحقيق الألقاب.. عندما يحين الوقت للإعلان عن قراري سأفعل، وما زال لدي الكثير لأقيمه أولًا".

ولعب بوسكيتس 98 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع إنتر ميامي، ليسجل هدفًا ويصنع 14 آخر.

سيرجيو بوسكيتس إنتر ميامي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

