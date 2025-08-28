قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للتأهل لنهائي كأس الدوريات، على حساب نظيره أورلاندو، بعدما انتصر عليه بثلاثية مقابل هدف، فجر اليوم.

ريمونتادا ميسي.. إنتر ميامي يقلب الطاولة على أورلاندو

وتقدم أورلاندو في الشوط الأول، بهدف نظيف، سجله ماركو باشاليتش، في الوقت بدل الضائع.

ونجح ليونيل ميسي في قلب الطاولة لصالح إنتر ميامي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة 88.

واختتم تيلاسكو سيجوفيا ثلاثية إنتر ميامي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من صناعة لويس سواريز.

موعد نهائي كأس الدوريات بين إنتر ميامي وسياتل

وضرب إنتر ميامي موعدًا في المباراة النهائية مع سياتل ساوندرز، يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب لومن فيلد.

ويبحث ميسي عن الفوز ببطولته الثالثة مع إنتر ميامي، بعدما توج بكأس الدوريات ودرع المشجعين من قبل.

وكان ميسي قد عاد مؤخرًا للمشاركة مع إنتر ميامي، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن مباريات فريقه الأمريكي مؤخرًا.

وحجز نادي إنتر ميامي بهذا الانتصار، مقعده أيضًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونكاكاف.