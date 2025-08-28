المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

ميسي يقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات بثنائية أمام أورلاندو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:57 ص 28/08/2025
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ضد أورلاندو

ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ضد أورلاندو

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للتأهل لنهائي كأس الدوريات، على حساب نظيره أورلاندو، بعدما انتصر عليه بثلاثية مقابل هدف، فجر اليوم.

ريمونتادا ميسي.. إنتر ميامي يقلب الطاولة على أورلاندو

وتقدم أورلاندو في الشوط الأول، بهدف نظيف، سجله ماركو باشاليتش، في الوقت بدل الضائع.

ونجح ليونيل ميسي في قلب الطاولة لصالح إنتر ميامي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة 88.

واختتم تيلاسكو سيجوفيا ثلاثية إنتر ميامي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من صناعة لويس سواريز.

موعد نهائي كأس الدوريات بين إنتر ميامي وسياتل

وضرب إنتر ميامي موعدًا في المباراة النهائية مع سياتل ساوندرز، يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب لومن فيلد.

بوسكيتس: لم أحدد موعد اعتزالي أو موقفي من إنتر ميامي

ويبحث ميسي عن الفوز ببطولته الثالثة مع إنتر ميامي، بعدما توج بكأس الدوريات ودرع المشجعين من قبل.

ميسي يقود إنتر ميامي للتأهل إلى كأس الكونكاكاف 

وكان ميسي قد عاد مؤخرًا للمشاركة مع إنتر ميامي، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن مباريات فريقه الأمريكي مؤخرًا.

إنتر ميامي يعلن حجم إصابة ميسي

وحجز نادي إنتر ميامي بهذا الانتصار، مقعده أيضًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس الكونكاكاف.

انتر ميامى
انتر ميامى
أخبار إحصائيات
ميسي إنتر ميامي كأس الدوريات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg