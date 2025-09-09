إيقاف لويس سواريز ثلاث مباريات في الدوري الأمريكي

قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إيقاف النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، لمدة ثلاث مباريات في بطولة الدوري، بعد الأحداث المثيرة التي رافقت نهائي كأس الدوريات الشهر الماضي.

وكانت المباراة النهائية قد انتهت بخسارة إنتر ميامي أمام سياتل ساوندرز، لكنها شهدت مشاجرة في اللحظات الأخيرة تورط فيها سواريز مع لاعب الوسط أوبيد فارجاس، قبل أن تلتقطه الكاميرات وهو يبصق على جين راميريز، رئيس أمن ساوندرز.

وبناء على العقوبة الجديدة، سيغيب المهاجم المخضرم عن مواجهة فريقه المقبلة أمام شارلوت، ثم عن لقاء آخر ضد ساوندرز، بالإضافة إلى مباراة دي سي يونايتد على ملعب إنتر ميامي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسبق أن عاقب منظمو كأس الدوريات سواريز بالإيقاف لست مباريات ضمن البطولة نفسها، في إطار لوائحهم التأديبية، وهو إجراء قد يستمر مفعوله لسنوات.

ويبلغ سواريز 38 عاما، واشتهر خلال مسيرته بعدة وقائع مثيرة للجدل أبرزها حادثة عض المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في مونديال 2014، والتي كلفته حينها عقوبة الإيقاف لأربعة أشهر.

ومن جانبه، حرص المهاجم الأوروجواياني على الاعتذار عن تصرفه الأخير، حيث كتب عبر حساباته الرسمية: "كانت لحظة من التوتر والإحباط الشديد، ووقعت أحداث بعد المباراة لم يكن يجب أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعلي. لقد كنت مخطئا وأعتذر بشدة".