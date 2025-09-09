المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إيقاف لويس سواريز ثلاث مباريات في الدوري الأمريكي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:19 م 09/09/2025
لويس سواريز

سواريز

قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إيقاف النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، لمدة ثلاث مباريات في بطولة الدوري، بعد الأحداث المثيرة التي رافقت نهائي كأس الدوريات الشهر الماضي.

وكانت المباراة النهائية قد انتهت بخسارة إنتر ميامي أمام سياتل ساوندرز، لكنها شهدت مشاجرة في اللحظات الأخيرة تورط فيها سواريز مع لاعب الوسط أوبيد فارجاس، قبل أن تلتقطه الكاميرات وهو يبصق على جين راميريز، رئيس أمن ساوندرز.

وبناء على العقوبة الجديدة، سيغيب المهاجم المخضرم عن مواجهة فريقه المقبلة أمام شارلوت، ثم عن لقاء آخر ضد ساوندرز، بالإضافة إلى مباراة دي سي يونايتد على ملعب إنتر ميامي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسبق أن عاقب منظمو كأس الدوريات سواريز بالإيقاف لست مباريات ضمن البطولة نفسها، في إطار لوائحهم التأديبية، وهو إجراء قد يستمر مفعوله لسنوات.

ويبلغ سواريز 38 عاما، واشتهر خلال مسيرته بعدة وقائع مثيرة للجدل أبرزها حادثة عض المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في مونديال 2014، والتي كلفته حينها عقوبة الإيقاف لأربعة أشهر.

ومن جانبه، حرص المهاجم الأوروجواياني على الاعتذار عن تصرفه الأخير، حيث كتب عبر حساباته الرسمية: "كانت لحظة من التوتر والإحباط الشديد، ووقعت أحداث بعد المباراة لم يكن يجب أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعلي. لقد كنت مخطئا وأعتذر بشدة".

الدوري الأمريكي سواريز إنتر ميامي

