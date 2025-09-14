أكد وسام أبو علي، مهاجم كولوبموس كرو، على سعادته بافتتاح مساهماته مع النادي في الدوري الأمريكي.

وساهم وسام أبو علي في فوز كولومبوس كرو أمام أتالانتا بنتيجة 5-4، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وسجل المهاجم الفلسطيني أولى أهداف مع كولومبوس، كما أنه صنع هدفًا أمام أتالانتا.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نشرها ناديه: "أنا سعيد بتسجيلي أول هدف مع نادي كولومبوس، كما أنني صنعت أول هدف لي".

وأضاف: "شرف لي أن أكون جزءً من هذا الفريق، وأتمنى أن أساعد الفريق بالشكل المطلوب".

أقدر دعم الجماهير لي

وتابع: "أقدر دعم الجماهير لي منذ مجيئي هنا، وأتمنى أن أسعدهم دائمًا".

وأتم: "حصلنا على 3 نقاط جديدة، وآمل أن نستمر في طريقنا".

وكان وسام أبو علي، قد انضم إلى كولومبوس كرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من النادي الأهلي.

وحصل الأهلي على مبلغ 7.5 مليون يورو من كولومبوس كرو مقابل رحيل وسام أبو علي.

