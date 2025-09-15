أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن المهمة الفنية للفريق، عقب تدهور النتائج في الفترة الماضية.

ووجه نادي باناثيناكوس الشكر للمدرب روي فيتوريا، عبر حسابه الرسمي، معلقًا: "شكراً لك يا روي، نتمنى لك التوفيق في حياتك القادمة".

فيتوريا يرحل عن باناثينايكوس

انتهى مشوار روي فيتوريا مع نادي باناثينايكوس اليوناني، بعد أن قاد الفريق خلال 43 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

ونجح روي فيتوريا في تحقيق الفوز مع باناثينايكوس، خلال 23 مباراة بينما تعادل في 9 مناسبات، وتلقى 11 هزيمة.

وأحرز باناثينايكوس تحت قيادة روي فيتوريا 64 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 49 هدفًا، وذلك خلال 43 مباراة تولى فيها المدرب البرتغالي المهمة الفنية للفريق اليوناني.

ولم ينجح باناثينايكوس في تحقيق الفوز خلال المباريات الـ3 الأخيرة، حيث تعادل في مباراتين أمام ساسمون سبور وليفادياكوس وتلقى هزيمة أمام كيفيسياس.

محطات سابقة لفيتوريا

سبق وأن خاض روي فيتوريا العديد من المحطات الهامة في مشواره التدريبي، حيث تولى المهمة الفنية لكل من بنفيكا البرتغالي، النصر السعودي، سبارتاك موسكو.

وتولى روي فيتوريا من قبل المهمة الفنية لمنتخب مصر، حيث قاد الفراعنة في 18 مباراة في مختلف المنافسات، حيث حقق الفوز في 12 مناسبة وتعادل في 4 مواجهات، وسقط في فخ الهزيمة مرتين.