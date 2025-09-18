واصل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، تسجيل الأهداف مع فريقه منذ انتقاله من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واستطاع "أبو علي" أن يسجل في شباك فريق نيويورك سيتي في مباراة انتهت لصالح الأخير بنتيجة 3-2 في إطار مباريات مجموعة القسم الشرقي.

ويعتبر هذا الهدف هو الثاني على التوالي لوسام أبو علي، بعدما سجل في الجولة الماضية في مرمى فريق أتلانتا يونايتد في لقاء حسمه كولومبوس كرو بنتيجة 5-4.

وانتقل وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو في الصيف مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار على شكل إضافات، بالإضافة إلى وجود بند 10% في حال إعادة بيعه مجددًا، و15% لأندية الشرق الأوسط.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 30 مباراة، حيث يتبقى 4 جولات على نهاية المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب كولومبوس كرو ضد كل من:

تورونتو: الأحد 21 سبتمبر

شيكاغو فاير: الأحد 28 سبتمبر

أورلاندو سيتي: الأحد 5 أكتوبر

ريد بولز: الأحد 19 أكتوبر