مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

تقارير: بوسكيتس يستعد لإعلان اعتزال كرة القدم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:01 م 23/09/2025
بوسكيتس

سيرجيو بوسكيتس

ذكرت تقارير إعلامية أن سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة الإسباني سابقا وإنتر ميامي الأمريكي حاليا قد يعلن اعتزاله كرة القدم قريبا.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن بوسكيتس اتخذ قرار الاعتزال وسيعلن عنه في تسجيل فيديو.

ووفقا للمحطة الإذاعية الإسبانية فإن بوسكيتس من المتوقع أن يعلن اعتزاله مع نهاية موسم الدوري الأمريكي للمحترفين في ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن بوسكيتس صاحب الـ37 عاما قضى سنوات طويلة مع برشلونة حقق فيها العديد من النجاحات، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وحقق لاعب الوسط الإسباني كل الألقاب الممكنة مع برشلونة على مدار 15 موسما قضاها في صفوف الفريق الأول.

كذلك توج لاعب الوسط المخضرم بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا، الذي لعب معه بين عامي 2009 و2022.

برشلونة سيرجيو بوسكيتس إنتر ميامي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

