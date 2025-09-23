تقارير: بوسكيتس يستعد لإعلان اعتزال كرة القدم

ذكرت تقارير إعلامية أن سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة الإسباني سابقا وإنتر ميامي الأمريكي حاليا قد يعلن اعتزاله كرة القدم قريبا.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن بوسكيتس اتخذ قرار الاعتزال وسيعلن عنه في تسجيل فيديو.

ووفقا للمحطة الإذاعية الإسبانية فإن بوسكيتس من المتوقع أن يعلن اعتزاله مع نهاية موسم الدوري الأمريكي للمحترفين في ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن بوسكيتس صاحب الـ37 عاما قضى سنوات طويلة مع برشلونة حقق فيها العديد من النجاحات، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

وحقق لاعب الوسط الإسباني كل الألقاب الممكنة مع برشلونة على مدار 15 موسما قضاها في صفوف الفريق الأول.

كذلك توج لاعب الوسط المخضرم بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا، الذي لعب معه بين عامي 2009 و2022.

جدول مباريات اليوم