سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي 4-0 في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

أحرز الأرجنتيني بالتاسار رودريجيز هدف التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 43، ثم ضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 74.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يحرز ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 86.

هذا الانتصار وضع إنتر ميامي في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

وسيتصدر فريق المدرب خافيير ماسكيرانو الترتيب إذا فاز في المباراتين المؤجلتين له.

