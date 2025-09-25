المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:12 ص 25/09/2025
ميسي

ليونيل ميسي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي 4-0 في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

أحرز الأرجنتيني بالتاسار رودريجيز هدف التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 43، ثم ضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة 74.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يحرز ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 86.

هذا الانتصار وضع إنتر ميامي في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

وسيتصدر فريق المدرب خافيير ماسكيرانو الترتيب إذا فاز في المباراتين المؤجلتين له.

جدول مباريات اليوم 

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg