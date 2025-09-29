نيمار يغيب للإصابة حتى شهر نوفمبر

كشف مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن المدة التي يغيبها نيمار نجم الفريق، بسبب الإصابة.

نيمار صاحب الـ33 عاما يعاني حاليا من إصابة عضلية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبا.

وقال تيكسيرا، في تصريحات نقلتها شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، إن نيمار سيكون عليه الانتظار حتى نوفمبر لكي يعود للعب مجددا مع سانتوس، وفقا لتقديرات الطاقم الطبي في النادي.

وأشار رئيس النادي إلى أن النجم المخضرم سيلتحق بسانتوس في المراحل الأخيرة من الدوري المحلي الذي يختتم في السابع من ديسمبر المقبل، والذي يُصارع فيه سانتوس من أجل البقاء بين الكبار وعدم الهبوط.

ومنذ عودته إلى سانتوس مطلع العام الحالي، عانى نيمار من عدة إصابات حرمته من اللعب بشكل منتظم، وخاض بالمجمل 21 مباراة فقط، مسجلا فيها 6 أهداف.

