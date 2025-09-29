المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نيمار يغيب للإصابة حتى شهر نوفمبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:05 ص 29/09/2025
نيمار

نيمار

كشف مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن المدة التي يغيبها نيمار نجم الفريق، بسبب الإصابة.

نيمار صاحب الـ33 عاما يعاني حاليا من إصابة عضلية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبا.

وقال تيكسيرا، في تصريحات نقلتها شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، إن نيمار سيكون عليه الانتظار حتى نوفمبر لكي يعود للعب مجددا مع سانتوس، وفقا لتقديرات الطاقم الطبي في النادي.

وأشار رئيس النادي إلى أن النجم المخضرم سيلتحق بسانتوس في المراحل الأخيرة من الدوري المحلي الذي يختتم في السابع من ديسمبر المقبل، والذي يُصارع فيه سانتوس من أجل البقاء بين الكبار وعدم الهبوط.

ومنذ عودته إلى سانتوس مطلع العام الحالي، عانى نيمار من عدة إصابات حرمته من اللعب بشكل منتظم، وخاض بالمجمل 21 مباراة فقط، مسجلا فيها 6 أهداف.

سانتوس الدوري البرازيلي نيمار

