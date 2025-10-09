المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بوكا جونيورز يعلن وفاة مدربه ميجيل أنخيل روسو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:33 ص 09/10/2025
ميجيل أنخيل روسو

ميجيل أنخيل روسو

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، وفاة مدربه ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني لفريق بوكا جونيورز، عن عمر 69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر النادي بيانا على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "يعلن نادي بوكا جونيورز، ببالغ الحزن، وفاة ميجيل أنخيل روسو".

وأضاف: "ترك ميجيل بصمة لا تمحى في مؤسستنا، وسيبقى دائما مثالا للفرح والدفء والتفاني، نقف إلى جانب عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب، وداعا ميجيل العزيز".

وكان روسو، الذي تم تشخيصه بالإصابة بمرض سرطان البروستاتا عام 2017، وقع على عقد جديد لتدريب بوكا لمرة ثالثة في يونيو، بعدما درب الفريق من قبل في 2007 ومن 2020 إلى 2021.

وحصل روسو على إجازة في نهاية الشهر الماضي عندما تدهورت حالته الصحية، وكانت آخر مباراة تولى فيها تدريب بوكا يوم 21 سبتمبر أمام سنترال كوردوبا في ملعب لا بومبونيرا.

منذ تلك المباراة، تولى مساعديه كلاوديو أوبيدا والكولومبي خوفينال رودريجيز، المسؤولية.

وامتدت مسيرة روسو لتشمل أكثر من 10 أندية في الأرجنتين، وتشيلي، والمكسيك، وإسبانيا وكولومبيا.

بوكا جونيورز الدوري الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو

