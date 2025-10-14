ميسي مع حارسه في إنتر ميامي

أدهش ياسين الشويكي، حارس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشخصي في أمريكا، الجميع بمهاراته في كرة القدم.

وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي قد حرص على تعيين ياسين الشويكي لتأمين ليونيل ميسي داخل وخارج أرضية الملعب وذلك بسبب نجوميته المعروفة بالأخص وأنه قادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، وقبله كان متألقا مع برشلونة لسنوات عديدة.

ويبدو أن من يقترب من ليونيل ميسي تطوله مهارات كرة القدم، وهذا ما أثبته ياسين الشويكي نفسه عندما ظهر في مقطع فيديو أثار من خلاله الجدل الواسع.

نجح ياسين الشويكي في تسجيل هدف رائع خلال التدريبات ليحتفل بعدها بشكل جنوني بالهدف الذي سجله.

وخلال مقطع الفيديو، استلم ياسين الشويكي الكرة وسددها بطريقة رائعة في الشباك سكنت الزاوية اليسرى العليا.

وتحرك الحارس الشخصي احتفالاً بالفوز، فخلع قميصه قبل أن يؤدي عدة حركات احتفالية على غرار حركات فنون القتال المختلطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الحارس المحترف عناوين الصحف بسبب تصرفاته خارج الملعب.

وسبق وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، منع ياسين شيوكو من التواجد داخل أرضية الملعب بعدما اقتحمه أكثر من مرة وهو ما يخالف قوانين البطولة بشكل عام.