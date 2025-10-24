أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، التعاقد مع الإسباني رافائيل بينيتيز المدير الفني السابق لنادي سيلتا فيجو.

وكشف نادي باناثينايكوس عن التعاقد مع بينيتيز، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد.

وبات بينيتيز، هو المدرب الثالث للفريق اليوناني بعد البرتغالي روي فيتوريا واليوناني خريستوس كونتيس.

ويواصل بينيتيز مسيرته التدريبية الكبيرة، والتي بدأها مع بلد الوليد وأوساسونا وترينيفي وفالنسيا في الدوري الإسباني، وليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد.

كما أنه درب نابولي الإيطالي، وإيفرتون الإنجليزي ونيوكاسل الإنجليزيين، بالإضافة إلى تجربة في الدوري الصيني.

وتُعد أبرز إنجازات بينيتيز التدريبية، هو التتويج بدوري أبطال أوروبا 2005 على حساب ميلان الإيطالي.

ويعاني فريق باناثينايكوس في الدوري اليوناني هذا الموسم، حيث إنه لم يحقق سوى فوزين فقط في الدوري، بالإضافة إلى أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الأولى.

ويحتل باناثينايكوس المركز السابع في الدوري اليوناني برصيد 9 نقاط.