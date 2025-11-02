سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي هدفاً متأخراً، في خسارة فريقه أمام ناشفيل في الدور الفاصل للدوري الأمريكي.

ولم يكن هدف ميسي كافياً لإنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ناشفيل في المباراة الثانية من الجولة الأولى من الدور الفاصل للدوري الأمريكي.

وافتتح سام سوريدج مهاجم ناشفيل، التسجيل في الدقيقة التاسعة، وضاعف جوش باور النتيجة بعد تمريرة من ضربة ركنية نفذها هاني مختار.

وقلص ميسي الفارق لميامي في الدقيقة 90 ، وهو هدفه السادس في ثلاث مباريات فقط ضد ناشفيل، لكن الضيوف صمدوا وحافظوا على الفوز.

وكان إنتر ميامي حسم المباراة الأولى من سلسلة تتكون من 3 مباريات، بنتيجة (3-1)، في مباراة شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني لهدفين.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في فورت لودرديل يوم 8 نوفمبر لخوض المباراة الثالثة الحاسمة.

وسيواجه الفائز من سلسلة المباريات الثلاث إما سينسيناتي أو كولومبوس كرو في نصف النهائي.