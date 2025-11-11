تترقب الجماهير الليبية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أهلي بنغازي وأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا، في قمة تحمل نكهة مصرية خالصة على مستوى القيادة الفنية.

مواجهة مصرية خالصة تحسم لقب كأس ليبيا

فقد نجح أهلي بنغازي بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى في بلوغ النهائي بعد مباراة درامية أمام الأخضر، انتهت بالتعادل (2-2) قبل أن تحسم بركلات الترجيح لصالح بنغازي.

وقدم الفريق أداءً قويًا يعكس بصمة مدربه المصري، في ظل حضور طارق يحيى بمنصب المدير الرياضي ودعمه لمسيرة الفريق نحو اللقب.

في المقابل، يدخل أهلي طرابلس المباراة بقيادة المدرب المصري حسام البدري، الذي يتطلع لتحقيق الثنائية بعدما توج مع الفريق بلقب الدوري الليبي الموسم الماضي، ويساعده في مهمته هادي خشبة الذي يشغل منصب المدير الرياضي.