البدري ضد طارق مصطفى.. تأجيل نهائي كأس ليبيا لمدة ساعة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ليبيا تأجيل المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، لمدة ساعة واحدة.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق أهلي طرابلس الليبي مع أهلي بنغازي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، وبعد تأجيل المباراة ستقام في الساعة السادسة مساءً.

وستشهد هذه المباراة طابع مصري خاص، إي يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي.

وستكون هذه المباراة تحت قيادة تحكيمية مصرية بقيادة حكم الساحة محمود ناجي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال، ومحمد التابعي الغازي "حكم رابع".

بينما سيكون وائل فرحان في غرفة حكم تقنية الفيديو، وخالد الغندور "حكم تقنية الفيديو المساعد".