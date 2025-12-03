المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
العراق

العراق

2 1
16:30
البـــحرين

البـــحرين

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

البدري ضد طارق مصطفى.. تأجيل نهائي كأس ليبيا لمدة ساعة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:45 م 03/12/2025
حسام البدري

البدري ضد طارق مصطفى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ليبيا تأجيل المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، لمدة ساعة واحدة.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق أهلي طرابلس الليبي مع أهلي بنغازي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، وبعد تأجيل المباراة ستقام في الساعة السادسة مساءً.

وستشهد هذه المباراة طابع مصري خاص، إي يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي.

وستكون هذه المباراة تحت قيادة تحكيمية مصرية بقيادة حكم الساحة محمود ناجي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال، ومحمد التابعي الغازي "حكم رابع".

بينما سيكون وائل فرحان في غرفة حكم تقنية الفيديو، وخالد الغندور "حكم تقنية الفيديو المساعد".

حسام البدري طارق مصطفى كأس ليبيا نهائي كأس ليبيا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

