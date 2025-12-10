أعلن نادي بالميراس البرازيلي، تجديد عقد مدربه البرتغالي أبيل فيريرا، بعد أن توصل الثنائي إلى اتفاق يقضي باستمراره على رأس المهمة الفنية للفريق حتى 2027.

وأوضحت شبكة ESPN البرازيلية، أن توقيع العقد بين فيريرا وبالميراس كان مؤجلًا حتى نهاية الموسم، إذ ارتبط الفريق بعدة منافسات مثل الدوري البرازيلي ودوري أبطال أمريكا الجنوبية "ليبرتادوريس".

فيريرا مستمر مع بالميراس

كشفت شبكة "ESPN" أن عقد أبيل فيريرا الجديد مع بالميراس، لا يشمل أي زيادة في راتبة، إلى جانب عدم وجود مكافآت عن تحقيقه للبطولات مع الفريق خلال مدة العقد.

فيريرا سبق وأن قاد بالميراس خلال 368 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح البرتغالي في تحقيق الفوز خلال 214 مناسبة وتعادل في 80 لقاء، وتلقى 74 هزيمة.

وواجه أبيل فيريرا الأهلي خلال 3 مباريات من قبل، في بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز خلال مناسبتين، وتعادل في لقاء قبل أن يخسره بركلات الترجيح.

تعليق أبيل فيريرا

"على مدار هذه السنوات الخمس هنا، شعرت بالارتباط بالقيم والمبادئ الخاصة بالنادي بالنسبة لي، بالمييراس هو أسلوب حياة وطريقة للعيش والتواجد، أنا مدرب مشاريع وعلاقات، وكان هذا القرار أيضًا قرارًا عائليًا، تحدثنا كثيرًا على مدار العام، وكانت الرئيسة ليلا دائمًا تبدي رغبتها في الاستمرار والاستقرار والثبات في المشروع".

"بعد الهزيمة أمام كورينثيانز في كأس البرازيل، أكدت قائدة المشروع ثقتها في عملي، وهذا شيء يصعب إيجاده في كرة القدم اليوم، كان ذلك من أصعب اللحظات في الموسم، وقد أثر بي كثيرًا، فضلت عدم التوقيع في ذلك الوقت، لكنني وعدت بأننا سنواصل العمل معًا".

"فريق مثل بالمييراس لا يتغذى إلا بالبطولات، ونحن هنا نعرف ما نريد، ونعرف مكاننا، وإلى أين نريد الوصول، ومع من نريد ذلك، من يصنع بالمييراس هم الأشخاص، ونحن نفعل كل شيء من أجل روح النادي، وهم الجماهير، أنا حيث يريدون أن أكون، وأنا حيث أريد أن أكون، وأنا حيث يقدرونني وأريد الفوز دائمًا، وأنا متأكد أن دروس عام 2025 ستساعدنا كثيرًا على الفوز في 2026".