"ضربة هالاند" تقود النرويج للفوز على فنلندا وديا

قاد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، منتخب النرويج للفوز على فنلندا بنتيجة 1-0، في مباراة ودية، اليوم الخميس.

وأحرز هالاند هدف النرويج في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ويستعد المنتخب النرويجي لمواجهة مولدوفا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، يتصدر منتخب فنلندا المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين في التصفيات.

