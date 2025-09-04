المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"ضربة هالاند" تقود النرويج للفوز على فنلندا وديا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:24 م 04/09/2025
هالاند

منتخب النرويج

قاد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، منتخب النرويج للفوز على فنلندا بنتيجة 1-0، في مباراة ودية، اليوم الخميس.

وأحرز هالاند هدف النرويج في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ويستعد المنتخب النرويجي لمواجهة مولدوفا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، يتصدر منتخب فنلندا المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين في التصفيات.

طالع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

للتعرف على ترتيب تصفيات كأس العالم اضغط هنا

تصفيات كأس العالم فنلندا هالاند منتخب النرويج

