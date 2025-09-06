جدول مباريات اليوم.. منتخب مصر الثاني يواجه تونس

يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات، على مستوى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة للظهور الأول لمنتخب مصر الثاني.

أبرز مباريات اليوم

مباريات ودية

مصر (ب) - تونس (ب)، (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

يعد هذا الظهور الأول لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان المدير الفني، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر، شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يقترب من حلم كأس العالم بفضل ثنائية صلاح ومرموش

تصفيات كأس العالم - أفريقيا

نيجيريا - رواندا (8 مساءً).

تصفيات كأس العالم - أوروبا

أرمينيا - البرتغال (7 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

إنجلترا - أندورا (7 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

إيرلندا - المجر (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

النمسا - قبرص (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

