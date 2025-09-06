المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول مباريات اليوم.. منتخب مصر الثاني يواجه تونس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:06 ص 06/09/2025
مران منتخب مصر

منتخب مصر الثاني

يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات، على مستوى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة للظهور الأول لمنتخب مصر الثاني.

طالع جدول مباريات اليوم السبت بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

مباريات ودية

مصر (ب) - تونس (ب)، (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

يعد هذا الظهور الأول لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان المدير الفني، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر، شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يقترب من حلم كأس العالم بفضل ثنائية صلاح ومرموش

تصفيات كأس العالم - أفريقيا

نيجيريا - رواندا (8 مساءً).

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من هنا

تصفيات كأس العالم - أوروبا

أرمينيا - البرتغال (7 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

إنجلترا - أندورا (7 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

إيرلندا - المجر (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

النمسا - قبرص (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من هنا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر منتخب إنجلترا منتخب البرتغال

