تشكيل منتخب مصر الثاني.. 7 تعديلات.. والشحات ومنسي في الهجوم ضد تونس

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:09 م 09/09/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تشكيل الفراعنة خلال المباراة الودية أمام منتخب تونس.

ويلعب منتخب مصر الثاني مع تونس مساء اليوم الثلاثاء، وديا على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويضم منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين المحليين، بجانب الثنائي المحترف في الإمارات وقطر وهما محمد النني وأكرم توفيق على الترتيب.

كانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وسبق والتقى منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع تونس قبل 3 أيام وانتصر عليه وديا بهدف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني كالتالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد هاني، مصطفى العش، محمود حمدي الونش، يحيى زكريا.

في الوسط: عمرو السولية، غنام محمد، أكرم توفيق، مصطفى سعد.

في الهجوم: ناصر منسي وحسين الشحات.

وبالتالي فهناك العديد من التعديلات التي أجراها حلمي طولان، حيث أشرك خط دفاع جديد باستثناء استمرار محمود الونش، بالإضافة إلى تواجد النني وأفشة ومروان حمدي على مقاعد البدلاء.

واستبعد طولان كلا من: "كريم حافظ، أحمد سامي، محمود رزق، عمر جابر، محمد النني، محمد مجدي أفشة، مروان حمدي"، من التشكيل الأساسي في مباراة الليلة.

بينما بدأ بكلا من: "أحمد هاني، مصطفى العش، يحيى زكريا، غنام محمد، مصطفى سعد، ناصر منسي وحسين الشحات" في التشكيل الأساسي.

