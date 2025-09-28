المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: النني يخطر منتخب مصر الثاني بالغياب عن معسكر أكتوبر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:03 م 28/09/2025
منتخب مصر النني

محمد النني - لاعب منتخب مصر

أبلغ محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بعدم قدرته على التواجد مع منتخبنا الوطني خلال المعسكر القادم.

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر الثاني معسكرا خلال شهر أكتوبر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

النني يغيب عن معسكر منتخب مصر الثاني

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن محمد النني أخطر منتخب مصر الثاني بإصابته وغيابه عن الملاعب لمدة شهر، وبالتالي سيغيب عن المعسكر المقبل.

وكان النني بين قائمة منتخب مصر الثاني في المعسكر الماضي والتي التقى خلالها مع منتخب تونس في مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب القادمة.

وسبق وخرج محمد النني مصابا من مباراة الجزيرة والوحدة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإماراتي، ليتأكد غيابه عن المعسكر المقبل بسبب الإصابة.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، على خوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهتين وديتين أمام المغرب يوم 9 أكتوبر والبحرين يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة للظهور بشكل مميز في المسابقة المرتقبة.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب، بجانب كل من، الأردن الإمارات، موريتانيا/الكويت.

مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً

مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً

مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً

ومن المقرر، أن تخوض مصر منافسات بطولة كأس العرب، بالمنتخب الثاني، الذي يقوده فنيًا حلمي طولان، في جهاز فني مؤقت خلال البطولة فقط.

حلمي طولان الجزيرة الإماراتي محمد النني منتخب مصر الثاني

