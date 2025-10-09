مصدر ليلا كورة: مدرب المغرب رفض إذاعة مباراة مصر

يلعب منتخب مصر الثاني أمام منتخب المغرب، في مباراة ودية مساء اليوم الخميس، ضمن الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

وانطلقت مباراة مصر والمغرب، في تمام الثامنة من مساء اليوم.

وعلم يلا كورة، أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة مباراة مصر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد سامي - محمود حمدي الونش - كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - مروان حمدي - مصطفى شلبي.

ويواصل المنتخب المصري معسكره الحالي في المغرب، والذي يشهد سلسلة من المباريات الودية بمشاركة منتخبي المغرب والبحرين، ضمن خطة الجهاز الفني لزيادة الانسجام والجاهزية قبل انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر 2025.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.