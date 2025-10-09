المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

0 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 2
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

3 أهداف في 20 دقيقة.. منتخب إنجلترا يحقق رقمًا غائبًا منذ 38 عامًا (فيديو)

محمد الحاوي

محمد الحاوي

11:09 م 09/10/2025
إنجلترا

احتفال لاعبي منتخب إنجلترا

نجح منتخب إنجلترا في كسر رقمًا غائبًا منذ 38 عامًا، خلال مباراته ضد منتخب ويلز، في مباراة مواجهة ودية دولية، على هامش فترة التوقف لشهر أكتوبر الحالي.

منتخب إنجلترا يتفوق على منتخب ويلز (3-0)، في المباراة المقامة الآن على ملعب ويمبلي، استعدادًا لمواجهة لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كاس العالم 2026.

إنجلترا تحقق رقمًا غائبًا

وتمكن منتخب إنجلترا من إنجلترا من إحراز 3 أهداف في أول 20 دقيقة، في مواجهة ويلز الودية على ملعب ويمبلي.

وجاءت أهداف إنجلترا الثلاثة في أول 20 دقيقة، عن طريق مورجان روجرز (د3)، أولي واتكينز (د11) وبوكايو ساكا (د20).

وكرر منتخب إنجلترا هذا الرقم الغائب، منذ أن فعله أمام منتخب يوغوسلافيا، منذ 38 عامًا، تحديدًا في نوفمبر 1987، حيث انتهت هذه المباراة وقتها بفوز الأسود الثلاثة 4-1.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره منتخب لاتفيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

إنجلترا منتخب انجلترا ويلز

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

