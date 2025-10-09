نجح منتخب إنجلترا في كسر رقمًا غائبًا منذ 38 عامًا، خلال مباراته ضد منتخب ويلز، في مباراة مواجهة ودية دولية، على هامش فترة التوقف لشهر أكتوبر الحالي.

منتخب إنجلترا يتفوق على منتخب ويلز (3-0)، في المباراة المقامة الآن على ملعب ويمبلي، استعدادًا لمواجهة لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كاس العالم 2026.

إنجلترا تحقق رقمًا غائبًا

وتمكن منتخب إنجلترا من إنجلترا من إحراز 3 أهداف في أول 20 دقيقة، في مواجهة ويلز الودية على ملعب ويمبلي.

أول مشاركة مع منتخب إنجلترا

أول هدف مع منتخب إنجلترا



مورغان روجرز يفتتح التسجيل لإنجلترا بعد 3 دقائق فقط، بعد تمريرة رائعة من مارك غيهي

وجاءت أهداف إنجلترا الثلاثة في أول 20 دقيقة، عن طريق مورجان روجرز (د3)، أولي واتكينز (د11) وبوكايو ساكا (د20).

وكرر منتخب إنجلترا هذا الرقم الغائب، منذ أن فعله أمام منتخب يوغوسلافيا، منذ 38 عامًا، تحديدًا في نوفمبر 1987، حيث انتهت هذه المباراة وقتها بفوز الأسود الثلاثة 4-1.

بوكايو ساكا يسجل الهدف الثالث لإنجلترا

ويحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره منتخب لاتفيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.