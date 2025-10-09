المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينهم عمر جابر.. استبعاد ثنائي منتخب مصر الثاني للإصابة.. واستدعاء جديد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:37 م 09/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على عودة الثنائي عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب كان قد تعرض للخسارة في مباراة ودية ضد نظيره منتخب المغرب 0-2، التي لم تذع تلفزيونيًا.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

إصابة في منتخب مصر الثاني

قرر الجهاز الفني المشارك في كأس العرب، عودة عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة، بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب.

وفي سياق متصل، قام الجهاز الفني باستدعاء كريم العراقي، الذي من المقرر انضمامه لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، غد الجمعة.

وسيقوم كريم العراقي بدعم صفوف منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال المواجهة الودية ضد البحرين.

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب وديًا مع نظيره منتخب البحرين، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر، في إطار الاستعدادات للبطولة المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

المغرب البحرين حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

