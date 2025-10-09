استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على عودة الثنائي عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب كان قد تعرض للخسارة في مباراة ودية ضد نظيره منتخب المغرب 0-2، التي لم تذع تلفزيونيًا.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

إصابة في منتخب مصر الثاني

قرر الجهاز الفني المشارك في كأس العرب، عودة عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة، بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب.

وفي سياق متصل، قام الجهاز الفني باستدعاء كريم العراقي، الذي من المقرر انضمامه لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، غد الجمعة.

وسيقوم كريم العراقي بدعم صفوف منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال المواجهة الودية ضد البحرين.

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب وديًا مع نظيره منتخب البحرين، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر، في إطار الاستعدادات للبطولة المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.