أعلن منتخب مصر 2007، انضمام الثنائي المحترف جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي، لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

استدعاء ثنائي محترف

وكشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه الدعوة لأربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007.

فيما تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن عملت لجنة المحترفين على التواصل مع الرباعي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

كما رشحت لجنة المحترفين، يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، لدعم صفوف منتخب مصر مواليد 2007، وتم التواصل معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيدًا لضمه إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويونس إبراهيم "مواليد 2008" يلعب في مركز صانع اللعب، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، إلى جانب أصوله المصرية، وتمكنت اللجنة من حسم ملف اللاعب، والحصول على موافقته بتمثيل منتخب مصر "مواليد 2007" خلال المرحلة المقبلة.