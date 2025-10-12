المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل منتخب مصر الثاني.. 7 تغييرات في ودية البحرين

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:53 م 12/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أجرى المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، 7 تغييرات في التشكيل الذي يبدأ به أمام البحرين وديًا.

وتظهر البحرين أمام مصر بالمنتخب الأول الذي قدم أداءً جيدًا جدًا ضد المغرب، عندما أجبر فريق أشرف حكيمي على التعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر وديًا بهدف في الثواني الأخيرة.

ويستعد المنتخبان سواءً مصر الثاني أو البحرين الأول لمنافسات كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام البحرين

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم العراقي، أحمد سامي، ياسين مرعي، كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، غنام محمد

الهجوم: أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، محمد شريف

وحافظ 4 لاعبين فقط على مكانهم في تشكيل منتخب مصر الثاني الذي خسر (2-0) أمام المغرب، قبل أيام، هم أحمد سامي وأكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد عاطف قطة.

يشار إلى أن المنتخب المصري الثاني يعسكر حاليًا في المغرب، شأنه شأن البحرين، ما يفسر إقامة مباراتهما على ملعب البشير في مدينة المحمدية.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

منتخب مصر البحرين حلمي طولان

