المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

منتخب مصر الثاني.. بوابة علي لطفي للعودة بعد غياب 10 سنوات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:02 م 12/10/2025
علي لطفي منتخب مصر

علي لطفي مع منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تشكيل الفراعنة لمواجهة البحرين وديًا.

ويلعب منتخب مصر الثاني مع المنتخب الأول للبحرين، على ملعب البشير في مدينة المحمدية، في لقاء يقام استعدادا للمشاركة في كأس العرب 2025.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر الثاني اضغط هنا

وشهد تشكيل منتخب مصر الثاني إجراء عدة تعديلات، من بينها تواجد علي لطفي في التشكيل الأساسي لتكون هذه المرة الأولى منذ يوم 8 يونيو 2015.

حيث سيخوض حارس مرمى زد أول مباراة بشكل أساسي مع منتخب مصر منذ يوم 8 يونيو 2015، عندما كان حارسا لمنتخبنا الوطني الأول ضد مالاوي في مباراة ودية.

وغاب علي لطفي بعدها عن المشاركة في بعض المباريات كما تواجد على مقاعد البدلاء في مباريات أخرى كالتالي:

1- أمام تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا (تواجد على مقاعد البدلاء)

2- تشاد. بتصفيات أمم أفريقيا.

3- زامبيا. (مباراة ودية)

4- تشاد (تصفيات كأس العالم)

5- تشاد (تصفيات كأس العالم)

6- الأردن (مباراة ودية)

7- ليبيا (مباراة ودية)

8- بوركينا فاسو (مباراة ودية)

9- نيجيريا (تصفيات أمم أفريقيا)

10- نيجيريا (تصفيات أمم أفريقيا)

11- تنزانيا (تصفيات أمم أفريقيا)

12- غينيا (مباراة ودية) تواجد على مقاعد البدلاء.

13- جنوب أفريقيا (مباراة ودية) تواجد على مقاعد البدلاء.

كما أن علي لطفي منذ عام 2016 ولم ينضم لمعسكر المنتخب الوطني.

البحرين حلمي طولان كأس العرب علي لطفي منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
هولندا

هولندا

0 0
فنلندا

فنلندا

3

عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها دومفريس رأسية قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg