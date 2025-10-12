أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تشكيل الفراعنة لمواجهة البحرين وديًا.

ويلعب منتخب مصر الثاني مع المنتخب الأول للبحرين، على ملعب البشير في مدينة المحمدية، في لقاء يقام استعدادا للمشاركة في كأس العرب 2025.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر الثاني اضغط هنا

وشهد تشكيل منتخب مصر الثاني إجراء عدة تعديلات، من بينها تواجد علي لطفي في التشكيل الأساسي لتكون هذه المرة الأولى منذ يوم 8 يونيو 2015.

حيث سيخوض حارس مرمى زد أول مباراة بشكل أساسي مع منتخب مصر منذ يوم 8 يونيو 2015، عندما كان حارسا لمنتخبنا الوطني الأول ضد مالاوي في مباراة ودية.

وغاب علي لطفي بعدها عن المشاركة في بعض المباريات كما تواجد على مقاعد البدلاء في مباريات أخرى كالتالي:

1- أمام تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا (تواجد على مقاعد البدلاء)

2- تشاد. بتصفيات أمم أفريقيا.

3- زامبيا. (مباراة ودية)

4- تشاد (تصفيات كأس العالم)

5- تشاد (تصفيات كأس العالم)

6- الأردن (مباراة ودية)

7- ليبيا (مباراة ودية)

8- بوركينا فاسو (مباراة ودية)

9- نيجيريا (تصفيات أمم أفريقيا)

10- نيجيريا (تصفيات أمم أفريقيا)

11- تنزانيا (تصفيات أمم أفريقيا)

12- غينيا (مباراة ودية) تواجد على مقاعد البدلاء.

13- جنوب أفريقيا (مباراة ودية) تواجد على مقاعد البدلاء.

كما أن علي لطفي منذ عام 2016 ولم ينضم لمعسكر المنتخب الوطني.