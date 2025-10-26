اتفق منتخب مصر على خوض مباراة ودية أمام نيجيريا، خلال شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال شهر ديسمبر المقبل في المغرب.

وعلم يلا كورة، أن منتخب مصر سوف يواجه نيجيريا، يوم 14 ديسمبر المقبل على ستاد القاهرة في مباراة ودية.

وطلب حسام حسن مدرب منتخب مصر، مواجهة منتخب من أصحاب التصنيف المتقدم، وتم الاتفاق على مواجهة نيجيريا.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

ويُعد معسكر ديسمبر، هو البروفة الأخيرة لمنتخب مصر، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً