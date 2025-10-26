يشارك منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة الإمارات في الفترة من 14 إلى 18 نوفممبر المقبل، بمدينة دبي الإماراتية.

وعلم يلا كورة، أن منتخب مصر سوف يلعب مباراتين خلال دورة الإمارات، الأولى ستكون أمام أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.

وفي حال الفوز أو الخسارة، سيلعب أمام أحد المنتخبين كاب فيردي أو إيران في المباراة النهائية أو الثالث والرابع يوم 18.

وينطلق معسكر شهر نوفمبر في الفترة من 10 إلى 18.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال شهر ديسمبر المقبل في المغرب.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً.