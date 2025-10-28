منتخب السيدات يخسر من غانا ويودع تصفيات أمم أفريقيا

ودع منتخب مصر للسيدات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعدما خسر مساء اليوم الثلاثاء، من منتخب غانا.

وتلقى منتخب مصر للسيدات هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 4-0 في إياب الدور الحاسم والمؤهلة لكأس الأمم، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 3-0.

وبهذه الهزيمة، يودع منتخب مصر للسيدات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ليفشل في التأهل للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق لمنتخب مصر وتخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب بعدما انتصر على منتخب رواندا ذهابا بنتيجة 1-0، ثم تعادل في الإياب في الإسماعيلية بنتيجة 2-2، أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض مباراتي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.