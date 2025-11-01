سجل كريستيانو جونيور المعروف بـ"كريستيانينيو" نجل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أول أهدافه الرسمية مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما.

وأحرز كريستيانو جونيور، الهدف الأول لمنتخب البرتغال تحت 16 عاما ضد ويلز، في الدقيقة 42 من المباراة التي تجمع بينهما في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.

وكان "كريستيانينيو" ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 16 عاماً، في مباراة أمام تركيا، عندما حل بديلا في الدقيقة 90 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بثنائية نظيفة.

وفي سن الخامسة عشرة فقط، يلعب "كريستيانينيو" في فئة عمرية أكبر ويتألق بأسلوب كريستيانو رونالدو المميز، حيث جاء هدفه قبل نهاية الشوط الأول ليفتتح التسجيل، بعد أن تلقى اللاعب البرتغالي تمريرة حاسمة من كارلوس مويتا، وسدد الكرة في الشباك بتسديدة منخفضة استقرت في القائم الأيمن لحارس المرمى.

ولم يستكمل كريستيانو جونيور المباراة، ليسمح لزميله رافائيل كابرال بالمشاركة في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بتسجيله هدفين ليضمن الفوز الثاني للبرتغال في البطولة.

المباراة القادمة لمنتخب البرتغال تحت 16 عامًا ستكون ضد إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يبدأ كريستيانو جونيور مباراته الثانية أساسيًا.