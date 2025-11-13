المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكشف عن ملعب وموعد مباريات مصر في بطولة العين الودية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:17 م 07/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية، عن ملعب وموعد مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية، التي تشهد مشاركة 4 منتخبات بينهم مصر، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية الذي تستضيفه المغرب في ديسمر المقبل، ثم كأس العالم 2026.

وأوضحت القناة أن البطولة ستنطلق يوم 13 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يستضيف استاد هزاع بن زايد منافسات بطولة "كأس العين الدولية"، بمشاركة 4 منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، إيران وكاب فيردي، بعد تأهلهم جميعًا لنهائيات مونديال 2026.

وأعلن منظمو البطولة، أن المنتخبات الأربعة ستشارك بلاعبي الصيف الأول، من أجل الاستعداد بشكل قوي للاستحقاقات الدولية المقبلة، ومن بينها كأس أمم أفريقيا ثم المونديال.

ويلتقي منتخب إيران مع نظيره كاب فيردي يوم 13 نوفمبر، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر.

وسيلتقي الخاسران في مواجهة لتحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، بينما سيتواجه الفائزان يوم 18 نوفمبر في المباراة النهائية.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر مباراة مصر وأوزبكستان كأس العين الودية

