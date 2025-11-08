تشهد قائمة منتخب مصر الأول، التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة التوأم، حسام وإبراهيم حسن، عدة اختلافات مقارنة بقائمة الفراعنة لمباريات شهر أكتوبر الماضي.

منتخب مصر الأول يستعد للمشاركة في بطولة ودية دولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي 10 - 18 نوفمبر الجاري، التي ستضم منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

طالع قائمة منتخب مصر الأول لتوقف نوفمبر الجاري بالكامل من هنا

اختلافات في قائمة منتخب مصر

قائمة منتخب مصر تشهد تغييرًا على مستوى كل الخطوط والمراكز، حيث إن بعض اللاعبين المصابين الذين تعافوا، عادوا من جديد لقائمة الفراعنة.

بينما هناك وجوه جديدة تألقت خلال الفترة الماضية، واستحقت أن تحظى بفرصة الانضمام للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وتضمنت التغييرات في قائمة منتخب مصر، مركز حراسة المرمى، بوجود تغيير واحد، بينما خط الدفاع شهد استبعاد 4 لاعبين مقابل ضم 2 غيرهم.

حين شهد خط الوسط 4 تغييرات، بين عودة 2 وانضمام ثنائي آخر، بينما على مستوى خط الهجوم انضم لاعبًا واحدًا لم يتواجد في قائمة شهر أكتوبر الماضي.

طالع 8 اختلافات في قائمة منتخب مصر بينها وجوه جديدة من هنا أو تنقل بين الصور من الأعلى