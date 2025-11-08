المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

هدف أمام الأهلي وتألق مع الزمالك.. ماذا قدم عثمان وإسماعيل قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:06 م 08/11/2025
مروان عثمان محمد إسماعيل

مروان عثمان ومحمد إسماعيل

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفراعنة لخوض معسكر شهر نوفمبر، المقرر إقامته بالإمارات والذي سيتخلله مباراتين وديتين، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب نهاية العام.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر، انضمام ثنائي جديد يرتدي قميص الفراعنة للمرة الأولى، وهما مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، ومحمد إسماعيل مدافع فريق الزمالك، ويأتي ذلك نتاج لما قدماه خلال الفترة الماضية.

طالع من هنا قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

ثنائي يمثل الفراعنة للمرة الأولى

ماذا قدم مروان عثمان؟

خطف مروان عثمان، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، البالغ من العمر 23 عامًا، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وشارك مروان عثمان رفقة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر ونجح اللاعب في هز شباك محمد الشناوي حارس الأحمر، ليخطف الشاب أنظار الجميع تجاهه.

وجاء هدف مروان عثمان في شباك الأهلي، بعد أن استقبل اللاعب الكرة البينية المرسلة له خلف دفاعات الأحمر ليقدم لمسة فنية رائعة لحظة خروج الشناوي من مرماه، لتتهادى الكرة داخل عرينه.

كان حسام حسن وجهاز منتخب مصر الفني، من ضمن أولئك الذين خطف مروان عثمان أنظارهم، لينضم اللاعب الشاب إلى قائمة الفراعنة للمرة الأولى في تاريخه باحثًا عن حلم المشاركة والدخول إلى أرضية الميدان رفقة فريق مدجج بالنجوم.

وشارك مروان عثمان رفقة سيراميكا كليوباترا خلال 11 مباراة في الدوري المصري، وذلك بواقع 644 دقيقة ونجح اللاعب في هز الشباك خلال مناسبتين، وتمكن من تقديم 3 تمريرات حاسمة.

وخلال مشاركة عثمان رفقة سيراميكا بالموسم الحالي في الدوري، وصل معدل لمس اللاعب للكرة إلى 28 لمسة في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل تمريراته الصحيحة 13.8 تمريرة للمباراة أي بنسبة نجاح 77% من بين محاولاته.

بينما كان معدل التحاماته والتفوق في الثنائيات 2.9 للمباراة الواحدة أي بنسبة 43%.

ماذا قدم محمد إسماعيل؟

ظهر محمد إسماعيل، مدافع نادي الزمالك، بمستوى مميز مع الأبيض خلال الموسم الجاري، ليدخل اللاعب إلى حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر لتدعيم الخط الخلفي، استعدادًا لأمم أفريقيا.

وشارك محمد إسماعيل رفقة الزمالك خلال 7 مباريات في الدوري المصري، وذلك بواقع 627 دقيقة، بعد أن ظل اللاعب حبيس مقاعد البدلاء خلال 5 مواجهات للأبيض.

قدم محمد إسماعيل مدافع الزمالك مباراة جيدة أمام بيراميدز، إذ بلغ معدل تمريراته الدقيقة إلى 32 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 84%، تزامنًا مع استرجاعه للكرة خلال 4 مناسبات.

وظهر تميز محمد إسماعيل مع الزمالك في الدوري، إذ تظهر دقة تمريرات اللاعب التي وصلت إلى 85%، في ظل تفوقه في الثنائيات بنسبة 70%، وتشتيته للكرة بواقع 3.4 للمباراة الواحدة.

 

