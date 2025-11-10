رسميا.. استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، استبعاد اللاعب محمود حسن تريزيجيه من معسكر نوفمبر بسبب الإصابة.

وأصيب تريزيجيه أثناء مشاركته في مباراة فوز النادي الأهلي (2-0) على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء أمس الأحد.

استبعاد تريزيجيه

كشف إبراهيم حسن في بيان مرسل إلى الصحفيين، استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر.

وأوضح أن تريزيجيه خضع لفحوصات طبية بعد لقاء الأهلي والزمالك، أثبتت صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر الذي يقام خلال أسبوع فيفا بين 10 و18 نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر دورة دولية ودية هذا الشهر، بمشاركة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويلتقي منتخب مصر بأوزبكستان، 14 نوفمبر على ملعب هزاع بن زايد، على أن يخوض مباراة أخرى ضمن بطولة الإمارات الودية، أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه ضد إيران أو كاب فيردي.

يشار إلى أن منتخب مصر استدعى طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا، مساء أمس الأحد، بعد التأكد من إصابة إبراهيم عادل ومهند لاشين.