المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

رسميا.. استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:12 ص 10/11/2025
تريزيجيه

تريزيجيه - لاعب الأهلي

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، استبعاد اللاعب محمود حسن تريزيجيه من معسكر نوفمبر بسبب الإصابة.

وأصيب تريزيجيه أثناء مشاركته في مباراة فوز النادي الأهلي (2-0) على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء أمس الأحد.

استبعاد تريزيجيه

كشف إبراهيم حسن في بيان مرسل إلى الصحفيين، استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر.

وأوضح أن تريزيجيه خضع لفحوصات طبية بعد لقاء الأهلي والزمالك، أثبتت صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر الذي يقام خلال أسبوع فيفا بين 10 و18 نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر دورة دولية ودية هذا الشهر، بمشاركة أوزبكستان وكاب فيردي وإيران.

ويلتقي منتخب مصر بأوزبكستان، 14 نوفمبر على ملعب هزاع بن زايد، على أن يخوض مباراة أخرى ضمن بطولة الإمارات الودية، أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه ضد إيران أو كاب فيردي.

يشار إلى أن منتخب مصر استدعى طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا، مساء أمس الأحد، بعد التأكد من إصابة إبراهيم عادل ومهند لاشين.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg